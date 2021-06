Salerno: Vigili fuoco testano nuovo sistema comunicazione emergenza a Centola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questi sistemi di comunicazione in emergenza satellitari integrati, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso tecnico urgente, è anche in grado di trasmettere riprese video in live-streaming, con diverse telecamere e da più punti di osservazione, direttamente dagli scenari di crisi e di emergenza. Le immagini possono, dunque, essere inviate in tempo reale ai Centri operativi nazionali ed ai Centri di coordinamento dei soccorsi e, se le circostanze lo richiedono, anche ai mezzi d'informazione, come già fatto in occasione di recenti e analoghe esercitazioni. Alle attività esercitative, promosse dalla direzione regionale dei Vigili del fuoco della Campania e organizzate dal Comando provinciale di Salerno, ha partecipato personale proveniente da tutti i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco della regione, il Reparto volo dei Vigili del fuoco di Salerno ed i soccorritori del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Oltre alle componenti operative dei Vigili del fuoco, hanno dato un importante contributo alla migliore riuscita dell'esercitazione i sanitari del Servizio 118 e della Croce rossa italiana, la Polizia di Stato e la Stradale, i Carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia municipale e organizzazioni di volontariato della Protezione civile locale. (Com)