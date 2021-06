Cri: Mulè, espressione di solidarietà e altruismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri alla Croce rossa italiana da 157 anni impegnata nell'assistenza sanitaria e sociale, grazie al lavoro di tantissimi volontari sempre in prima linea, sul territorio nazionale e all'estero, al fianco dei nostri militari. Sono loro ad esprimere ogni giorno solidarietà, generosità e altruismo, valori che abbiamo toccato con mano anche e soprattutto nel corso dell'emergenza Covid-19. Un contributo insostituibile che rappresenta un prezioso patrimonio per l'Italia e per il mondo intero". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ringraziando tutti i volontari "per lo straordinario lavoro che hanno fatto e continuano a fare per le persone più vulnerabili ed esposte". (Com)