Covid: assessore Lazio, riprendono a pieno regime attività riabilitazione residenziale

- La direzione regionale del Lazio "ha firmato una nuova determina, che sarà presto pubblicata sul Bur, per consentire la ripresa di tutte le attività dei centri di riabilitazione residenziale e semi residenziale, anche con la riattivazione dei servizi di mensa. È un ritorno alla normalità soprattutto per le fasce più fragili e per le loro famiglie". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)