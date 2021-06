Covid: Vaia (Spallanzani), tra due settimane primi risultati dello studio sull'efficacia Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi risultati dello studio sull'efficacia del vaccino russo Sputnik V contro le varianti del coronavirus, condotto a Roma, potrebbero essere resi pubblici tra due settimane. Lo ha annunciato il direttore dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, in una conferenza stampa per i giornalisti dell'Associazione della stampa estera. "Non voglio parlare in anticipo della ricerca in corso. Annunceremo i risultati al momento opportuno. Forse possiamo dire qualcosa in un paio di settimane", ha dichiarato Vaia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa "Tass". In conformità con il memorandum sulla cooperazione scientifica precedentemente firmato con il Centro russo Gamaleya, tre specialisti si sono uniti nelle ricerche ai colleghi di Roma. (Rum)