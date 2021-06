Difesa: salpato da Lisbona sottomarino portoghese "Tridente" nell'ambito operazione Sea Guardian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottomarino portoghese "Tridente" è salpato oggi da Lisbona, con 33 militari a bordo nell'ambito dell'operazione Sea Guardian della Nato e per fornire supporto alla missione Irini dell'Unione europea. "È una missione molto discreta, ma ha una capacità unica di raccogliere informazioni", ha sottolineato il ministro della Difesa nazionale portoghese, Joao Gomes Cravinho, che ha assistito alla partenza del sottomarino dalla base navale di Lisbona. Come parte dell'operazione dell'Alleanza Atlantica, che mira a promuovere la sicurezza marittima nel Mar Mediterraneo, il sottomarino portoghese effettuerà "la raccolta di dati di intelligence, l'analisi dei modelli comportamentali nella zona e il controllo dello spazio marittimo, con particolare attenzione al traffico di droga, armi e persone, la sorveglianza del traffico marittimo e l'inquinamento marino", ha spiegato il ministro della Difesa lusitano. In un breve discorso ai 33 militari, il cui ritorno è previsto per il 13 agosto, Gomes Cravinho ha sottolineato "l'innegabile contributo che la presenza della Nato e dell'Ue hanno nella sicurezza del Mediterraneo", aggiungendo che il Portogallo "era ed è con i suoi partner europei e africani nella ricerca di soluzioni ai conflitti nella regione".(Spm)