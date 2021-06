Lombardia: bocciata dal consiglio mozione per illuminare Pirellone a sostegno Gay Pride, bagarre in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata bocciata in Consiglio regionale la mozione, proposta dalle opposizioni, che avrebbe impegnato la giunta a illuminare Palazzo Pirelli a sostegno del Gay Pride nelle notti del 25 e del 26 giugno. La manifestazione "Non rappresenta quella che voi definite una minoranza, è una carnevalata" ha dichiarato nella discussione in aula il consigliere leghista Max Bastoni. Il consigliere del Gruppo Misto Viviana Beccalossi ha aggiunto: "Milano è già una città molto aperta, non ne vedo l'esigenza, vedo piuttosto la volontà di promuovere quella che è una festa, spesso anche volgare, e non lo dico solo io, ma anche molti miei amici gay". Il consigliere di Fratelli d'Italia Paolo Franco ha rimarcato che "non c'è bisogno di quattro luci, ma di una classe politica seria su certi temi". Il capogruppo del M5s Massimo De Rosa ha invece evidenziato che "stiamo chiedendo solo di colorare un palazzo, come è stato fatto per il Giro d'Italia e per il Family Day, per dare un segnale e dire che noi riconosciamo i diritti di tutti". Il consigliere di Lce Elisabetta Strada ha invece aggiunto: "Io sostengo la famiglia, ma anche la libertà di scelta di tutti, non capisco che paura abbiate, siete pazzi" rivolgendosi alla maggioranza "chiediamo di combattere lo stigma e questo comportamento della maggioranza dimostra che ci siano ancora delle discriminazioni". Michele Usuelli, consigliere + Europa, ha precisato "il Gay Pride è una manifestazione mondiale. In Italia molti diritti sono già guadagnati, ma viviamo nel mondo, e in alcuni paesi essere gay è ancora punito con la pena di morte, quindi un gesto di solidarietà di Regione Lombardia sarebbe opportuno". Poco prima della votazione della mozione, un'accesa discussione ha coinvolto il consigliere leghista Marco Mariani e i consiglieri dell'opposizione Elisabetta Strada e Niccolò Carretta. La vicenda è stata ricostruita ai microfoni dell'aula di Palazzo Pirelli dal consigliere del Pd Pietro Bussolati: "Chiedo l'espulsione dall'aula del consigliere Mariani dopo che si è rivolto a più colleghi dell'opposizione con l'epiteto 'coglione' ". Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepresidente Carlo Borghetti, che dirigeva i lavori al momento della discussione, annunciando "le dovute verifiche" sull'episodio.(Rem)