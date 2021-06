Roma: Raggi, dalla Capitale riparte l'intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Roma riparte l’intero Paese. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il Giubileo 2025 - aggiunge - il Recovery fund, Expo2030. Sono tre sfide fondamentali che la nostra città non può perdere. L’appuntamento del Giubileo è un’occasione straordinaria per il rilancio dell’economia della Capitale: riporterà Roma al centro del mondo dopo questo momento di pandemia. È qui che accoglieremo turisti e fedeli ed è da qui che manderemo un messaggio di speranza al mondo intero. Roma non è una città ordinaria ed è per questo che deve avere risorse e poteri straordinari: lo abbiamo sempre detto e siamo a lavoro per questo. Anche altre capitali europee hanno ottenuto questo riconoscimento ed è fondamentale riuscire a dotare la nostra città di questi strumenti" (segue) (Rer)