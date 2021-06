© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo il peggio è passato dipende dalla presenza di ciascuno di voi far vedere che siamo pronti, siamo nelle piazze nei borghi. L'Italia c'è ed ha una straordinaria voglia di ripartire". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un diretta Facebook da piazza Bocca della Verità a Roma, ha dato appuntamento per la manifestazione nazionale della Lega che si terrà appunto a Roma sabato dalle 16. (Rin)