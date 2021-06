Usa: Biden si è affidato a un team di esperti per preparare l’incontro con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è affidato a un team di esperti esterni alla sua amministrazione – tra i quali l’ex funzionaria del Consiglio di sicurezza nazionale Fiona Hill e gli ex ambasciatori a Mosca Micheal McFaul e John Tefft – per preparare il confronto in programma domani a Ginevra con l’omologo russo Vladimir Putin. Lo rivela il portale di approfondimento politico “Axios”, secondo cui il capo della Casa Bianca avrebbe ricevuto consigli anche da Rose Gottemoeller, esperto di controllo degli armamenti e vice segretario generale della Nato sotto la presidenza di Barack Obama, e da Eric Green, ex direttore del Consiglio di sicurezza nazionale per la Russia. Il gruppo avrebbe consigliato a Biden di adottare un linguaggio diretto con Putin, ribadendo la posizione degli Stati Uniti su ciascun tema toccato. Sarebbero stati proprio gli esperti, inoltre, a suggerire a Biden di non organizzare una conferenza stampa congiunta al termine del confronto e di non concedere a Putin l’opportunità di riportare in pubblico conversazioni private. Secondo “Axios”, sull’approccio da tenere con il capo del Cremlino i membri del gruppo si sono trovati sostanzialmente d’accordo. (segue) (Nys)