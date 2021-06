Usa: Biden si è affidato a un team di esperti per preparare l’incontro con Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web ha fatto in particolare riferimento alla presenza di Fiona Hill, che a febbraio scorso ha attaccato duramente il modo in cui l’ex presidente Donald Trump condusse il suo incontro con Putin a Helsinki nel luglio del 2018. Hill ha ricordato di aver pensato di fingere un’emergenza medica per porre fine all’incontro, al termine del quale Trump disse ai giornalisti di fidarsi di Putin più che dei capi dell’intelligence statunitense secondo i quali la Russia era responsabile delle ingerenze nelle elezioni del 2016. Domani a Ginevra, dove è giunto poche ore fa, Biden incontrerà Putin per la prima volta da presidente degli Stati Uniti. Ieri, al termine del vertice Nato a Bruxelles, il capo della Casa Bianca ha definito l’omologo come un uomo “brillante, un duro, un degno avversario”. “Chiarirò al presidente Putin che ci sono aree in cui possiamo cooperare, se vuole. E se sceglie di non collaborare e di agire come ha fatto in passato, in particolare rispetto alla sicurezza informatica e ad altre attività, allora risponderemo a tono”, ha anticipato Biden. (Nys)