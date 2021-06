Medio Oriente: al via marcia nazionalisti, scontri polizia-palestinesi a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questo pomeriggio la controversa “marcia delle bandiere” promossa da alcuni gruppi ebraici nazionalisti e conservatori a Gerusalemme, mentre almeno 27 palestinesi sono rimasti feriti in scontri con la polizia israeliana presso la Città vecchia. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, citando la polizia dello Stato ebraico, secondo cui la marcia ha preso il via con circa 5.000 partecipanti. Alcuni dei presenti alla parata hanno sollevato manifesti che definiscono “un bugiardo” il nuovo primo ministro israeliano, Naftali Bennett, capo di un governo di coalizione che comprende anche il partito arabo Ra’am di Mansour Abbas. Alla parata hanno preso parte anche politici e deputati di alcuni partiti di destra ed estrema destra, come il leader del movimento Sionismo religioso, Bezalel Smotrich, e i parlamentari Itamar Ben Gvir e Orit Struck. Tra i partecipanti alla marcia figura secondo il quotidiano anche May Golan, deputata del Likud, partito dell’ex premier Benjamin Netanyahu. (Res)