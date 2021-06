Omicidio Sacchi: nuova intercettazione di Del Grosso "Ho sparato per spaventarlo ma lui s'è mosso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non lo volevo pigliare, quello si è mosso altrimenti non lo prendevo. Ho sparato per fargli sentire la botta". Lo dice in una conversazione intercettata nel carcere di Regina Coeli, Valerio Del Grosso, imputato nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi, ad un altro detenuto, il 6 novembre 2019. Due settimana dopo l'omicidio avvenuto il 23 ottobre, Del Grosso è in una saletta con un altro detenuto e nella trascrizione che "Agenzia Nova" ha potuto visionare si legge che il compagno di cella dice a Del Grosso: "Gli hai sparato" e Del Grosso risponde di aver visto Sacchi "cascare per terra". (segue) (Rer)