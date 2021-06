Omicidio Sacchi: nuova intercettazione di Del Grosso "Ho sparato per spaventarlo ma lui s'è mosso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personal trainer era impegnato in una colluttazione "con l'amico mio, io" ho sparato "per spaventarli. Per fargli sentire la botta". L'altro detenuto gli contesta che "per spaventarli potevi anche sparare per aria"; e Del Grosso: "Per carità di Dio. Però lì per lì s'è accasciato per terra. Manco ho capito dove l'ho preso. Il giorno dopo sul telefono ho letto" la notizia di dove fosse arrivato il colpo che ha ucciso Luca. L'avvocato Gianluca Ciampa, legale di Marcello De Propris, altro imputato nel processo, ha chiesto, questa mattina, che la trascrizione di questa intercettazione in carcere di Del Grosso fosse acquisita agli atti. (Rer)