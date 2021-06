Agroalimentare: Centinaio, bene intesa Ue-Usa su dazi, decisione importante per made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'intesa raggiunta da Ue e Usa sulla sospensione per cinque anni dei dazi legati alla vicenda Boeing e Airbus. Una notizia molto positiva per tutto il nostro agroalimentare che dà avvio ad una nuova stagione". Lo afferma in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, senatore Gian Marco Centinaio, commentando l'accordo raggiunto oggi nel corso di un vertice a cui hanno preso parte il presidente americano Joe Biden, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. "L’auspicio è che ora si trovi un accordo definitivo sul lungo periodo così da poter chiudere definitivamente la questione. I dazi hanno penalizzato molti nostri prodotti. Gli Stati Uniti - ricorda Centinaio - rappresentano per l'Italia il primo mercato extra-Ue e sono il principale buyer di vino al mondo. L'aver eliminato questa tassazione dà un messaggio positivo a tutte le filiere che ne sono state colpite, dal lattiero-caseario ai salumi fino ai liquori, ed è un ulteriore messaggio di fiducia in questa fase di ripresa economica post pandemia", conclude il sottosegretario. (Com)