Ue: von der Leyen, raccolti 20 miliardi di euro con prima emissioni per Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la prima emissione della Commissione europea per raccogliere le risorse necessarie a Next Generation Eu sono arrivati 20 miliardi di euro. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "Oggi è un giorno davvero storico per la nostra Unione europea" perché "abbiamo condotto con successo la prima operazione di raccolta fondi per Next Generation Eu", ha detto. "La Commissione europea ha oggi raccolto 20 miliardi di euro sui mercati tramite un'obbligazione decennale" e "sono molto felice che abbia attirato un interesse molto forte: i bond sono stati sottoscritti 7 volte", ha spiegato. "In quanto Unione forte, stiamo raccogliendo fondi sui mercati insieme e investendo in una ripresa comune da questa crisi. È un investimento nel nostro mercato unico. E ancora più importante è un investimento nel futuro delle prossime generazioni europee mentre affrontano le sfide della digitalizzazione e del cambiamento climatico", ha aggiunto. "Il denaro può ora iniziare a fluire per aiutare a rimodellare il nostro continente, per costruire un'Europa più verde, più digitale e più resiliente. Ora visiterò tutti gli Stati membri, quindi vedrò l'impatto di Next Generation Eu sul campo", ha spiegato. (Beb)