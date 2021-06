Ue: Commissione, fortissimo interesse per prima emissione Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha oggi, nella sua prima transazione Next Generation Eu, raccolto 20 miliardi di euro tramite un'obbligazione decennale in scadenza il 4 luglio 2031 per finanziare la ripresa dell'Europa dalla crisi del coronavirus e dalle sue conseguenze. Lo ha spiegato l'esecutivo europeo che ha sottolineato che si tratta della più grande emissione di obbligazioni istituzionali in Europa, della più grande transazione istituzionale a tranche unica e del più grande importo raccolto dall'Ue in un'unica transazione. "L'obbligazione ha suscitato un fortissimo interesse da parte degli investitori di tutta Europa e del mondo, grazie al quale la Commissione ha ottenuto condizioni di prezzo molto favorevoli, analogamente alle ripetute emissioni di successo nell'ambito del programma Sure", ha scritto in una nota l'esecutivo europeo. (segue) (Beb)