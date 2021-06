Ue: Commissione, fortissimo interesse per prima emissione Recovery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi verranno ora utilizzati per i primi pagamenti nell'ambito di Next Generation Eu, nell'ambito del Recovery and Resilience Facility (il dispositivo di ripresa e resilienza, Rrf) e di vari programmi di bilancio dell'Ue. Entro la fine del 2021, la Commissione prevede di raccogliere circa 80 miliardi di euro in obbligazioni, da integrare con Eu-Bills a breve termine, come da piano di finanziamento pubblicato nel giugno 2021. Le fatture dipenderanno dalle precise esigenze di finanziamento e la Commissione rivedrà la sua valutazione iniziale in autunno. In questo modo, la Commissione sarà in grado di finanziare, nella seconda metà dell'anno, tutte le sovvenzioni e i prestiti previsti agli Stati membri nell'ambito del Rrf, nonché di coprire le esigenze delle politiche dell'Ue che ricevono finanziamenti Next Generation Eu. (segue) (Beb)