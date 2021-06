Ue: Commissione, fortissimo interesse per prima emissione Recovery (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha spiegato che il nuovo bond a 10 anni ha una cedola dello zero per cento e ha un rendimento di rivendita dello 0,086 per cento fornendo uno spread di -2 bps a mid-swap, che equivale a 32,3 bps sullo 0,00 per cento bund con scadenza 02/2031. Il portafoglio ordini finale ha superato i 142 miliardi di euro, il che significa che il prestito è stato sottoscritto oltre sette volte. I joint lead manager erano Bnp Paribas, Dz Bank, Hsbc, Imi-Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley. I co-conduttori erano Danske Bank e Santander. (Beb)