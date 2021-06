Ppe: Bernini (FI), congratulazioni a vicepresidente Rizzotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito popolare europeo al Consiglio d'Europa "ha eletto la collega Mariella Rizzotti come vicepresidente, un riconoscimento conquistato grazie all’impegno, alla grande esperienza e alla qualità del suo lavoro in Parlamento e in Europa. Un incarico prestigioso che conferma la centralità di Forza Italia nel Ppe. Alla senatrice Rizzotti vanno le mie congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutto il gruppo di Forza Italia". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.(Com)