Scuola: assessore Lazio, ai maturandi in bocca al lupo, Regione sarà sempre vicina

- "A poche ore dall'avvio dell'esame di maturità voglio fare a titolo personale e a nome della Regione Lazio un 'in bocca al lupo' a tutte le ragazze e i ragazzi che dovranno affrontare questa importante prova". Lo dichiara in una nota Claudio Di Berardino, assessore al lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio in un video messaggio indirizzato ai maturandi e che sarà pubblicato nelle prossime ore sui canali social della Regione. "Quello appena passato è stato un anno particolarmente complicato, segnato dalle restrizioni dettate dalla pandemia, e durante il quale siete stati chiamati a svolgere un ruolo attivo per il contenimento dei contagi - aggiunge l'assessore Di Berardino -. Distanziamento, mascherine, igienizzazione delle mani, tamponi e infine il vaccino: il rispetto di questi comportamenti, assieme a una campagna vaccinale molto importante, ci ha permesso di essere oggi in zona bianca. A fronte dei risultati ottenuti è bene continuare a mantenere comportamenti responsabili per sé stessi e per il bene degli altri. Un ringraziamento va anche ai presidi, al personale docente, a tutto il mondo della scuola per l'avvio dell'esame di maturità, un appuntamento importante perché è il frutto degli anni di studio e di maturità, assunti mediante le lezioni, gli scambi con i professori e con i compagni. Ora, nel momento in cui supererete questo esame, alcuni di voi proseguiranno gli studi, altri decideranno di seguire altri percorsi. Noi come Regione ci saremo sempre e per tutti", conclude Di Berardino. (Com)