Francia: elezioni regionali, alleanza fra ambientali e repubblicani in Provenza-Alpi-Costa Azzurra

- In vista delle prossime elezioni regionali e dipartimentali che si terranno il 20 e il 21 giugno in tutta la Francia, la lista ambientalista Cap Ecologie candidata nella Provenza-Alpi-Costa Azzurra si dice pronta ad allearsi con il presidente uscente, il repubblicano Renaud Muselier, per ostacolare il Rassemblement National. "Un accordo tecnico con Renaud Muselier per evitare che la regione passi al Rn mi sembra conforme all'interesse dell'ecologia e all'interesse della Repubblica", ha detto durante una conferenza stampa Corinne Lapage, co-presidente di Cap Ecologie insieme a Jean-Marc Governatori. "Muselier non è ecologista ma è democratico", spiega Governatori. Se Cap Ecologie supera il 5 per cento al primo turno potrà fondersi con la lista di Muselier. Nei sondaggi gli ambientalisti sono dati tra il 4 e il 6 per cento. Governatori le scorse settimane ha deciso di presentare da solo la lista, evitando di allearsi con Europa Ecologia-I Verdi (Eelv). (Frp)