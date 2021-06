Roma: Becchetti (Lega), Pd non condanna occupazione illegale ma ci fa comizio dentro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che viene definito come un 'condominio di culture' è solo una occupazione illegale. E il Pd, che vorrebbe governare Roma, invece di condannare un atto simile ci fa un comizio dentro, dal sapore della marchetta elettorale, che strizza l'occhio alla parte più radicale di quel che resta di un partito di sinistra". Lo dichiara in una nota il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti. "Tra l'altro basterebbe solo Gualtieri, l'unico candidato su cui Letta sta spingendo dal primo momento, alla faccia della partecipazione democratica - aggiunge Becchetti -. Se questi sono i presupposti, non vediamo discontinuità con la Raggi, che invece di partecipare al 207esimo anniversario dei Carabinieri ha preferito passare a salutare gli ex occupanti del cinema America. Roma merita rispetto, non propaganda di basso livello o, ancor di più, legittimazioni implicite di atti tutt'altro che leciti".(Com)