Usa: altri due senatori democratici contrari all’accordo sul piano infrastrutture (2)

- Nella prima versione del pacchetto promosso da Biden le spese previste erano pari a 2.300 miliardi di dollari, da finanziare attraverso un aumento delle tasse sulle imprese, ma il Partito repubblicano ha risposto con una controfferta da 928 miliardi di dollari che non prevede alcun rialzo fiscale sulle aziende e che conta solo spese già in bilancio. Biden si è detto disposto a scendere fino a mille miliardi di dollari, ma sempre da finanziare con tasse sulle imprese e con spese extra-bilancio. Il piano di potenziamento delle infrastrutture degli Stati Uniti sul quale un gruppo bipartisan di sei senatori ha trovato la scorsa settimana un’intesa di massima costerebbe quasi mille miliardi di dollari. Il gruppo sostiene che il piano “non includerebbe aumenti di tasse” e costituirebbe “un compromesso per aggiornare le infrastrutture degli Stati Uniti con il sostegno del Congresso”. (segue) (Nys)