Usa: altri due senatori democratici contrari all’accordo sul piano infrastrutture (3)

- La proposta riguarda infrastrutture fisiche come strade, linee ferroviarie e sistemi idrici. Le spese, pari a 974 miliardi di dollari, verrebbero spalmate su cinque anni. In alternativa è stata preparata una seconda versione da 1.200 miliardi di dollari so otto anni. Tra le spese sono previsti 579 miliardi di dollari extra-budget, leggermente al di sotto della cifra (600 miliardi di dollari) che secondo il senatore repubblicano Bill Cassidy era stata chiesta dal presidente Joe Biden. Il dibattito sull’approvazione del piano, tuttavia, rimane aperto, e il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, ha detto che "dovranno essere affrontate questioni riguardanti dettagli politici e tecnici”, aggiungendo che “lo staff dell’amministrazione del presidente Joe Biden lavorerà con il gruppo del Senato nei prossimi giorni per ottenere risposte”. La Casa Bianca, come riportato dalla “Nbc”, ha già fatto sapere ai senatori che non accetterà alcun piano che venga finanziato dall’indicizzazione dell’imposta sul gas rispetto all’inflazione o dall’imposizione di una nuova tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici, poiché tali misure violerebbero una delle promesse di Biden in campagna elettorale, quello di non aumentare di un dollaro le tasse per chi guadagna meno di 400 mila dollari l’anno. Non è inoltre chiaro se la proposta del gruppo senatoriale bipartisan sarà in grado di incassare il sostegno dei leader del Partito democratico al Senato e alla Camera, rispettivamente Chuck Schumer e Nancy Pelosi. (Nys)