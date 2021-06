Brasile: "Fare cinema" al via evento promosso da ambasciata d'Italia e Istituto di cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cinema riparte e l'edizione di quest'anno di "Fare cinema", l'evento dedicato al cinema italiano all'estero promosso dalla Farnesina, lo dimostra. L'Istituto italiano di cultura di San Paolo (IicSp) partecipa all'iniziativa, che si conclude il 20 giugno, dando la parola ai protagonisti dell'industria cinematografica italiana, in una serie di brevi clip e di incontri online. In collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, a cura di Mario Sesti, Reboot presenta lo stato dell'arte del cinema e dei suoi mestieri oggi in Italia, attraverso una selezione di video-interviste (sottotitolate in portoghese) a Pierfrancesco Favino, Mirki Perri, Daniele Ciprì, Fabio Lovino, Pietro Valsecchi, Massimo Cantini Parrini, Anna Foglietta, Maricetta Lombardo, Daniele Lucchetti e Nicola Guaglianone. (segue) (Res)