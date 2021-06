Brasile: "Fare cinema" al via evento promosso da ambasciata d'Italia e Istituto di cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sezione "Il nuovo abbraccio del cinema" si tratta invece del difficile momento che abbiamo vissuto negli ultimi mesi e alle sfide lanciate al mondo del cinema dalla pandemia, attraverso le testimonianze di autori, produttori e autori come Francesca Cima, Sergio Castellitto, Paola Cortellesi, Liliana Cavani, Cristina Donadio, Claudio Giovannesi, Edoardo Leo, Riccardo Milani, Sara Serraiocco, Pietro Valsecchi e Carlo Verdone. Grazie alla collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e di concerto con l'Istituto italiano di cultura, sarà trasmesso anche un incontro con lo sceneggiatore italiano Leonardo Fasoli, con la partecipazione di Mario Sesti (critico cinematografico), Flávia Guerra (giornalista) e Michele Gialdroni (direttore dell'IicSp). Per visualizzare i video, gli utenti potranno accedere al canale YouTube dell'Istituto italiano di cultura di San Paolo , cliccando sui seguenti link: Reboot , Il nuovo abbraccio del cinema. (Res)