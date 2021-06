I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Moratti, variante indiana temibile ma non preoccupa perché abbiamo vaccini - "La cosiddetta variante indiana (Delta) è temibile, però non preoccupa particolarmente perché abbiamo a disposizione i vaccini. Analisi inglesi confermano infatti che la copertura vaccinale ha una ottima efficacia anche contro questa variante". Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti sottolineando che al momento in Lombardia è stata riscontrata in totale su 81 cittadini: a maggio nell'1,2 per cento circa delle 5.841 genotipizzazioni effettuate, a giugno nel'1,1 per cento del totale sino ad ora esaminato di 786 genotipizzazioni. "Se si è vaccinati – aggiunge Moratti – anche la variante indiana, come tutte le altre, dovrebbe essere sotto controllo. Da dicembre a oggi abbiamo effettuato 16.638 genotipizzazioni e abbiamo riscontrato che la variante inglese (Alpha) con il 68 per cento è, a oggi, quella prevalente in Lombardia seguita da quella brasiliana (Gamma) 1,1 per cento e dalla sudafricana (Beta) 0,3 per cento". "È fondamentale – conclude la vicepresidente - proseguire celermente nella campagna vaccinale, e per questo incoraggio nuovamente un'adesione massiccia dei nostri cittadini che, sino a ora, sono stati esemplari per senso civico e responsabilità". (segue) (Rem)