I fatti del giorno - Milano (3)

- - Lombardia: da Regione 30 milioni di euro per sostituzione dei veicoli inquinanti - Da giovedì 17 giugno, sul tema degli incentivi auto sarà online il nuovo bando da 30 milioni per la sostituzione dei veicoli inquinati. Lo comunicano in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. Dopo il bando di febbraio da 18 milioni (16,2 per le auto e 1,8 per le moto) la giunta regionale ha approvato un nuovo provvedimento che modifica e integra la misura precedente. “La Regione - spiega Attilio Fontana - sta incrementando le iniziative in modo multidisciplinare per combattere l'inquinamento con metodicità. Un impegno che va necessariamente in ogni direzione. Per farlo occorre anche essere innovativi: per questo puntiamo anche sulla ricerca nei centri specializzati e nelle università, sostenendo le loro azioni". "Guardiamo al miglioramento della qualità dell'aria - aggiunge l'assessore Cattaneo - per rispondere alle esigenze dei cittadini. In attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (Pria) e dell'Accordo di bacino padano 2017". "Abbiamo deciso di anticipare i 18 milioni di euro destinate al 2022 - dice l'assessore all'Ambiente - e di integrarli con altri 12 milioni, per un totale di 30 milioni di euro, così da incentivare da subito l'acquisto di veicoli a bassissime o zero emissioni. In modo da aiutare a svecchiare e rinnovare il parco auto circolante. Il successo dello scorso bando è stato davvero impressionante: tutte le risorse sono state esaurite in 25 ore per un totale di 3.209 cittadini beneficiati. Una manifestazione della sensibilità dei lombardi sul tema che lancia un segnale chiaro a tutte le Istituzioni. Per questo motivo abbiamo anticipato le risorse, per rispondere a una esigenza sentita". (segue) (Rem)