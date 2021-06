I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Sala, la città tornerà a essere la guida del Paese -"Dobbiamo essere pronti a una fatica non prevista, ma dobbiamo anche stare tranquilli che a lungo termine ricaveremo una comunità che sarà di nuovo la guida del nostro Paese". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'inaugurazione del centro diurno Bassanini-Tremontani per persone senza dimora. "Il bene chiama bene, la generosità chiama generosità. E la Caritas è stata tanto generosa con la nostra città" ha esordito. "Più volte mi chiedono qual è il mio livello di preoccupazione per quello che sarà di Milano e rispondo sempre più o meno nello stesso modo: è chiaro che sono preoccupato in questa fase perché si vede la sofferenza economica e sociale, ma sono ottimista per il futuro perché Milano ha le università, istituzioni come quelle che ci sono qua oggi, attività, imprese, volontariato..." ha aggiunto Sala. "Luoghi come questi sono importanti perché le comunità hanno il dovere di pensare che c'è qualcuno che ha necessità più di ricevere che di dare", ha concluso il sindaco. (segue) (Rem)