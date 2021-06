Turchia: ministro Commercio, serve unione doganale più profonda con Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio ha affermato che rendere l'accordo adatto alle condizioni commerciali ed economiche di oggi costituisce un elemento importante dell'agenda positiva tra le parti: "Ci sono intoppi, problemi nell'applicazione. Questo è riconosciuto anche dall'Ue. Il processo di aggiornamento dell'Unione doganale migliorerà ulteriormente le relazioni tra la Turchia e l'Ue nell'area commerciale ed economica, offrendo vantaggi economici per entrambe le parti". Mus ha sottolineato che le sfide portate dalla pandemia di coronavirus, così come le incertezze nel commercio e nell'economia globale negli ultimi anni, hanno mostrato un bisogno più grande che mai di una cooperazione Turchia-Ue da sviluppare sulla base di interessi comuni. Tuttavia, il processo rimane molto fragile. I leader dell'Ue hanno dichiarato lo scorso marzo di essere pronti a incrementare il commercio e ad estendere il patto migratorio del 2016 con Ankara, ma hanno annunciato che applicheranno sanzioni se la Turchia riprenderà le esplorazioni energetiche nel Mediterraneo orientale. La Francia, la Grecia e Cipro sono stati i maggiori sostenitori dell'adozione di una linea dura contro la Turchia, ma gli altri stati dell'Ue, guidati dalla Germania, hanno finora optato per un approccio più diplomatico. (segue) (Tua)