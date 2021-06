Turchia: ministro Commercio, serve unione doganale più profonda con Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell'Ue si riuniranno di nuovo a Bruxelles il 24-25 giugno, e Mus ha precisato che Ankara si aspetta un risultato positivo, in particolare per quanto riguarda l'unione doganale, osservando che durante i suoi colloqui, c'è stata una forte determinazione da parte dell'Ue a sviluppare ulteriormente le relazioni economiche con la Turchia: "Il futuro delle relazioni economiche con il nostro Paese sarà discusso in questo vertice, tra l'altro. Durante i contatti avuti prima del vertice, abbiamo osservato che c'è un consenso sull'importanza della cooperazione strategica tra l'Ue e il nostro Paese e che è nell'interesse sia della Turchia che dell'Unione stabilire un'agenda positiva". Mus ha inoltre osservato che è nell'interesse di entrambe le parti lavorare insieme e cooperare per risolvere questioni globali e regionali. In termini di diversificazione e rafforzamento delle catene di approvvigionamento e di valore globali, il ministro ha evidenziato che la Turchia è il "partner più importante per l'Ue, con la sua capacità di produzione ed esportazione, l'economia dinamica e la posizione strategica”, aggiungendo che "una più forte integrazione Turchia-Ue crea importanti opportunità per rafforzare le catene di approvvigionamento nella nostra regione e aumentare ulteriormente la loro competitività". (Tua)