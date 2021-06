G7: Grillo, con Nato sparato a palle incatenate contro nemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due giorni "abbiamo assistito ad una parata ideologica come non se ne vedevano dalla caduta del muro di Berlino. Il G7 prima e la riunione della Nato poi hanno colto l'occasione per sparare a palle incatenate contro il 'nemico'". Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, riprendendo le parole di un articolo pubblicato sul suo blog dal titolo "La difesa dei nostri valori", a firma Andrea Zhok, in cui il "nemico" cui fanno riferimento l'autore e il cofondatore M5s sono "Russia e Cina". (Rin)