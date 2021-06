Azerbaigian-Turchia: Erdogan visita i territori del Karabakh strappati agli armeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Turchia e Azerbaigian “celebrano” a Shusha, la più importante riconquista dopo il conflitto con l’Armenia dello scorso autunno, l’alleanza con una dichiarazione congiunta che consolida i rapporti bilaterali. Il capo dello Stato turco ha visitato oggi i territori riconquistati dagli azerbaigiani, ribadendo la fratellanza fra Ankara e Baku ma anche tendendo la mano all’Armenia, invitandola a cooperare nel formato “3+3” che la Turchia vorrebbe consolidare per rafforzare la stabilità nella regione del Caucaso. Un invito che, tuttavia, difficilmente potrà essere raccolto, vista anche la puntualizzazione sul genocidio armeno inserita nella Dichiarazione di Shusha sull’alleanza. Secondo Aliyev, peraltro, la Turchia ha compiuto la sua missione storica nel conflitto fra Azerbaigian e Armenia dello scorso autunno, contribuendo a ripristinare lo Stato di diritto e l’integrità territoriale dell’Azerbaigian. "La seconda guerra del Karabakh è un fatto del passato. Come risultato della guerra di 44 giorni, l'esercito armeno è stato completamente distrutto. Ora inizia una nuova era”, ha detto il presidente azerbaigiano. “Nonostante l'occupazione di 30 anni, Shusha non si è inchinata, è stata in grado di preservare il suo spirito nazionale, di preservare la sua dignità”, ha aggiunto Aliyev. (segue) (Rum)