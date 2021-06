Azerbaigian-Turchia: Erdogan visita i territori del Karabakh strappati agli armeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sostiene l’Azerbaigian nel “processo di ricostruzione del Karabakh”, e continuerà a farlo, ha detto Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con Aliyev, a Shusha. “Quando siamo venuti a Shusha abbiamo visto il lavoro svolto”, ha detto Erdogan, sottolineando che “sono in corso lavori intensivi sulle infrastrutture”. Si costruiscono strade, centrali elettriche e linee ad alta tensione, ha sottolineato Erdogan, e presto “la regione sarà collegata agli aeroporti”. Dopo il collegamento con gli aeroporti “la regione farà anche un serio salto di qualità nel turismo” e “riacquisterà il suo antico splendore”, ha detto il capo dello Stato di Ankara. Nonostante la pandemia, Turchia e Azerbaigian sono “determinati a continuare gli sforzi congiunti per sviluppare la nostra cooperazione in tutti i settori, dall'agricoltura all'energia, dai trasporti al turismo, dalla difesa all'istruzione e alla cultura", ha proseguito Erdogan. “Inoltre, stiamo rafforzando i nostri legami nel campo dell'industria della difesa attraverso il trasferimento di tecnologia e progetti di produzione congiunta”, ha aggiunto. Sottolineando l’importanza svolta dai droni nell’ultimo conflitto con l’Armenia, Erdogan ha detto che le relazioni nel campo dell’industria della difesa continueranno a svilupparsi. Nel processo, l’Azerbaigian non svolgerà solo il ruolo di “un mercato”, ma anche quello di “un centro di produzione”. “La nostra forza è la forza dell’Azerbaigian, e la forza dell’Azerbaigian è la nostra forza”, ha aggiunto Erdogan. (segue) (Rum)