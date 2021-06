Azerbaigian-Turchia: Erdogan visita i territori del Karabakh strappati agli armeni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan, dal canto suo, ha inviato l’Armenia a cogliere le opportunità di cooperazione regionale sorte dall’accordo di cessate il fuoco siglato con l’Azerbaigian lo scorso 9 novembre. "Dopo l'accordo per il cessate il fuoco, sono emerse nuove opportunità di cooperazione tra tutte le parti. Come Turchia, vogliamo anche concentrare le relazioni di vicinato geografico su una cooperazione più profonda”, ha detto il capo dello Stato turco, secondo cui l'Armenia dovrebbe tendere la mano verso questo segno di buona volontà e solidarietà e fare buon uso dell'opportunità per costruire insieme un futuro comune. "Abbiamo lanciato una piattaforma di cooperazione ‘3+3’. Russia, Turchia, Azerbaigian, Armenia, Georgia e Iran dovrebbero partecipare alla piattaforma '3+3'. Con questa piattaforma, vogliamo che la regione viva in pace”, ha detto Erdogan, aggiungendo che lui e Aliyev sono pronti “a compiere qualsiasi sacrificio per fare passo. Anche il presidente russo Vladimir Putin è pronto per un tale sacrificio. Prenderemo delle misure per garantire la pace nella regione (…) e faremo la nostra parte per normalizzare le relazioni con l'Armenia”, ha affermato il presidente turco. (Rum)