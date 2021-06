Slovenia: sottosegretario Salute, fondamentale proseguire con la vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Salute della Slovenia, Franc Vinisar, ha ribadito oggi l'importanza di proseguire nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19. "Attualmente, in Slovenia c'è una dose sufficiente di vaccino per tutti coloro che vogliono essere vaccinati. I centri di vaccinazione sono aperti e chiunque può presentarsi", ha detto Vinisar in una conferenza stampa tenuta oggi a Lubiana. "Abbiamo alle spalle un anno e mezzo difficile. Questa epidemia ci ha messo a dura prova. Ce l'abbiamo fatta grazie alla cooperazione e alla solidarietà, ma non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo", ha aggiunto Vinisar aggiungendo che il gruppo di lavoro del governo contro il Covid-19 continuerà a monitorare settimanalmente la situazione epidemiologica in Slovenia e valuterà quali misure sono necessarie per tenere sotto controllo la situazione. (segue) (Seb)