Slovenia: sottosegretario Salute, fondamentale proseguire con la vaccinazione anti Covid (2)

- Vinisar ha infine detto di aspettarsi che tutti i cittadini sloveni continuino ad aderire alle misure e alle raccomandazioni contro la diffusione del virus. La Slovenia ha dichiarato oggi la fine dell'epidemia di Covid-19 nel proprio territorio. Secondo quanto riferisce la stampa locale, parte delle misure restrittive restano in vigore fino a giovedì, giorno in cui potrebbero essere allentate. L'uso delle mascherine rimane obbligatorio negli spazi pubblici chiusi, così come l'uso di disinfettanti e il mantenimento della distanza prescritta. Resta in vigore anche il permesso di entrare nelle zone chiuse dei locali solo per le persone che si sono vaccinate o hanno contratto il virus o presentano un test negativo. Anche la partecipazione a eventi culturali e sportivi sarà consentita solo a coloro che soddisfano una di queste tre condizioni. (Seb)