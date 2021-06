Imprese: Vivendi, Third Point detiene "parte significativa" del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di investimento statunitense Third Point dell'imprenditore Daniel Loeb detiene una parte "significativa" del capitale di Vivendi e starebbe valutando il progetto del gruppo francese riguardante la cessione di una parte della controllata Universal Music Group (Umg) al concorrente William Ackman. Lo riferiscono i media francesi, citando una fonte anonima vicina al dossier. Da Third Point non è arrivato nessun commento. All'inizio del mese William Ackman ha annunciato che la sua società di investimento Pershing Square Tontine Holdings è interessata all'acquisizione di Umg prima della scissione. (Frp)