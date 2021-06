© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo Ue-Usa per l'abolizione dei dazi è davvero benvenuto. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "L'accordo Ue-Usa per l'abolizione dei dazi è davvero benvenuto. Il commercio sostenibile può portare vantaggi a tutti, in particolare alle piccole e medie imprese. Per riprendersi da questa crisi, il mondo ha bisogno di una relazione forte tra Usa e Ue", ha scritto. (Beb)