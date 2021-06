Scozia: premier Sturgeon annuncia probabile ritardo nell'allentamento delle restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese Nicola Surgeon ha annunciato al parlamento di Holyrood che il previsto allentamento finale delle restrizioni anti Covid in Scozia, previsto originariamente per il 28 giugno, sarà posticipato probabilmente di tre settimane. Lo scopo, secondo quanto affermato da Sturgeon, sarà quello di vaccinare il maggior numero di persone possibile contro il Covid-19, per poi "tornare alla normalità che tutti desideriamo" nel mese di luglio. L'annuncio di Sturgeon arriva in seguito a quello del primo ministro britannico Boris Johnson, il quale ha annunciato che il previsto rilassamento finale delle restrizioni in Inghilterra sarà posticipato di quattro settimane per motivi analoghi, e per contrastare la sempre maggiore diffusione della variante Delta del virus nel Paese. Per quanto riguarda la Scozia, Sturgeon ha riferito che una decisione formale non sarà presa fino alla prossima settimana, ma ha aggiunto che è "ragionevole pensare e indicare adesso che penso sia probabile che nessuna parte della nazione vedrà il proprio livello di restrizioni ridotto". (Rel)