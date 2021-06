Ue-Usa: Amendola, europeismo e alleanza atlantica tornano pilastri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea e Stati Uniti sono più che partner: sono alleati leali che insieme garantiscono sicurezza globale, la lotta alla crisi climatica e lo sviluppo sostenibile di tutti i Paesi. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola commentando l'accordo raggiunto su Boeing-Airbus tra Ue e Usa. "Europeismo e alleanza atlantica tornano a essere pilastri per le democrazie liberali. Il primo risultato visibile è il prolungamento di altri cinque anni del blocco dei dazi tra le due sponde dell'Atlantico. Per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, è un'ottima notizia sotto il profilo dell’export. Difendiamo e rafforziamo le catene di valore, la manifattura e l'agrifood. Più forti, insieme”, ha dichiarato Amendola. (Res)