Milano: Atm, assemblea approva bilancio 2020, profondamente segnato da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un margine operativo lordo di 61,2 milioni di euro (-52,4 milioni di euro vs 2019), un risultato operativo di -47,4 milioni di euro (-53,6 milioni di euro vs 2019)e una perdita d’esercizio pari a 64,5 milioni di euro che verrà coperta mediante l’utilizzo delle riserve patrimoniali. Per tali effetti, il patrimonio netto del Gruppo Atm risulta pari ad 1.149 milioni di euro. Sono i numeri emersi oggi durante l’Assemblea degli Azionisti di Atm che ha approvato il bilancio di esercizio 2020 del Gruppo, alla presenza dell’Assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici Marco Granelli, in rappresentanza del socio unico Comune di Milano. I risultati economico-finanziari del Gruppo, spiega l'Azienda in una nota risentono, evidentemente degli impatti della pandemia in cui viene segnalato che i ricavi e gli altri proventi operativi nel 2020 sono pari a 957,9 milioni di euro (980,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019). La variazione è legata principalmente alla diminuzione dei ricavi relativi ai servizi complementari al trasporto pubblico quali sosta, parcheggi, rimozione auto a seguito del calo dell’utenza e della sospensione del pagamento delle tariffe dei servizi stessi, nonché dei ricavi della pubblicità. (segue) (Com)