Milano: Atm, assemblea approva bilancio 2020, profondamente segnato da pandemia (2)

- I passeggeri trasportati nel 2020 sono stati 358,1 milioni (820,4 milioni nel 2019) interrompendo il trend in continua crescita rilevato negli anni precedenti. A fronte del considerevole calo degli utenti (-56,4 per cento) Atm ha continuato a offrire il servizio di trasporto percorrendo 161,3 milioni di Km/vettura, solo il -2,5 per cento in meno rispetto al 2019 (165,5 milioni di Km/vettura). Nella nota viene comunque evidenziato che la capacità di Atm di assorbire impatti economico-finanziari molto negativi, maturata grazie ad anni di efficiente, responsabile e oculata gestione aziendale, ha dimostrato come il bilancio dell’Azienda sia in grado di coprire le gravi perdite 2020 e possa garantire la continuità aziendale nel 2021. L’esercizio 2020 è stato fortemente segnato dalla pandemia e la conseguente emergenza sanitaria, tuttora in corso, ha stravolto il sistema sociale ed economico in tutto il mondo, modificando e penalizzando in particolare il settore del trasporto pubblico locale. Grazie al senso di responsabilità e la professionalità delle 10 mila persone, viene sottolineato, Atm ha reagito con tempestività al nuovo contesto, garantendo ogni giorno senza interruzione il servizio indispensabile di trasporto alla cittadinanza, adeguando progressivamente organizzazione e processi operativi per una nuova mobilità in sicurezza. (segue) (Com)