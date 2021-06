Milano: Atm, assemblea approva bilancio 2020, profondamente segnato da pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notevoli sono stati gli investimenti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre 10 milioni di euro relativi a tutti i processi di sanificazione, applicazioni tecnologiche per la gestione e il controllo dei flussi, segnaletica e assistenza ai passeggeri. Consapevole di essere stata in grado di fronteggiare gli effetti operativi-gestionali ed economico-finanziari di una crisi di tale imponenza, Atm ha elaborato un nuovo Piano Strategico con orizzonte 2021-2025, ridisegnando il modello di business per affrontare il futuro post pandemico. Il piano definisce nuove iniziative di sviluppo industriale volte a generare nuove fonti di ricavo e marginalità, prevedendo un pareggio di bilancio nel 2022, e mira a un’offerta di servizi di mobilità integrata e sostenibile, grazie anche ad una spiccata innovazione tecnologica. Restano centrali gli investimenti per il rinnovo della flotta e in particolare per l’avanzamento del Progetto Full Electric che prevede il passaggio a una flotta a impatto zero nel 2030. Complessivamente gli investimenti al 2025 saranno pari a 1,6 miliardi di euro. (Com)