Omicidio Sacchi: padre vittima, nessuno dice di aver visto nulla, intanto Luca è morto

- "Del Grosso" Valerio "ha detto che è inciampato ed è partito il colpo," Paolo "Pirino l'altra volta ha detto di non aver visto niente, solo una sagoma nera. Insomma nessuno ha visto niente. Per il resto ha dichiarato le stesse cose, che " Luca Sacchi "non lo conoscevano. Che erano andati per rubare la borsa ad Anastasiya. Era sceso solo Pirino perché la cosa sembrava facile". la verità è che Luca è morto e non c'è più". Lo ha detto Alfonso Sacchi, padre di Luca Sacchi, il personal trainer di Roma ucciso il 23 ottobre 2019 in zona Colli Albani, al termine dell'udienza durante la quale è stato escusso Valerio Del Grosso, il principale imputato nel processo in corte d'assise che vede imputati anche Paolo Pirino, Marcello e Armando De Propris oltre ad Anastasiya Kylemnyk. (Rer)