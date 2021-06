Germania: Iwh corregge al rialzo previsioni di crescita 2021, 3,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per la ricerca economica di Halle (Iwh) ha corretto al rialzo le previsioni di crescita della Germania nel 2021 e nel 2022, aumentandole rispettivamente dal 3,7 al 3,9 per cento e dal 3,6 al 4 per cento. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Ihw pone “la ritirata” della pandemia di Covid-19 alla base del miglioramento delle stime. L'istituto prevede, inoltre, che nel 2022 i disoccupati in Germania diminuiranno a 2,3 milioni, dato intorno ai livelli precedenti alla crisi. Nel prossimo anno, gli occupati dovrebbero aumentare a di 45,5 milioni. (Geb)