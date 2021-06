Omicidio Sacchi: legale di Del Grosso, sostiene di aver sparato perché ha inciampato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur sapendo di non poter ottenere il perdono "si è scusato con tutti familiari e con tutte le persone che volevano bene a Luca". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Marcucci legale di Valerio Del Grosso imputato nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di Roma ucciso il 23 ottobre 2019 in zona Colli Albani. "Il mio assistito non si è sottratto a nessuna domanda. Ha ribadito che all'epoca dei fatti, faceva uso di psicofarmaci. Poi ricostruendo quanto accaduto ha ribadito di essere inciampato e di aver fatto partire il colpo per sbaglio". (Rer)