Turismo: De Vito (FI Roma), incredibile bocciatura mozione per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del gruppo di Forza Italia esprimo forte preoccupazione e disappunto per la bocciatura della mozione per il rilancio del settore turistico, a mia firma unitamente a quella dei colleghi di fratelli d'italia, bocciatura che trovo inconcepibile". E' quanto dichiara il capogruppo Marcello De Vito (FI). "Questo semplicemente in ragione del fatto - continua De Vito - che la mozione impegnava semplicemente la giunta a mantenere un impegno comunicato dall'Assessore al bilancio Lemmetti il 12 marzo scorso dopo un incontro con gli albergatori: nello specifico la mozione prevedeva la sospensione del contributo di soggiorno per i ragazzi fino a 17 anni, la cancellazione di Tosap e Cosap a parità di trattamento coi ristoranti, l'abbassamento delle tariffe Tari all'uso effettivo delle strutture, proprio come promesso dall'assessore Lemmetti alla categoria. Incredibilmente - conclude il capogruppo di Forza Italia - la maggioranza ha bocciato il suo assessore e, quel che è peggio, ha evidentemente ritenuto che il turismo non è un settore strategico per l'economia della città, da rilanciare con politiche ed interventi mirati al suo rilancio specialmente in questa fase post covid". (Com)