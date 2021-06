Monza: via Mantegazza a misura di famiglie e commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “rinascita” di via Mantegazza, via Zucchi e piazza Grandi. Stamattina il sindaco di Monza Dario Allevi, accompagnato dagli assessori Simone Villa, Massimiliano Longo e Federico Arena, hanno presentato alla stampa la conclusione del progetto di riqualificazione dell'area. “Abbiamo ‘ridisegnato’ l'area di via Mantegazza – ha dichiarato il sindaco Dario Allevi – ampliando così il salotto buono del centro storico con un intervento basato sull'omogeneità dei materiali e su un'unica idea progettuale. Riqualificare vuol dire migliorare uno spazio sia per chi lo vive sia per chi ci lavora. Perché, siamo convinti, che il presente e, soprattutto, il futuro di Monza passa da chi, ogni mattina, alza la saracinesca del proprio negozio e da chi, famiglie e bambini, vive le strade e le piazze della nostra città. Continuiamo a prenderci cura di Monza". L'intervento ha comportato una riduzione della carreggiata su via Zucchi, in prossimità di piazza Grandi; una migliore individuazione dei percorsi pedonali e veicolari in via Mantegazza in prossimità delle attività commerciali; una pavimentazione e una quota altimetrica differente rispetto alla sede stradale in via Zucchi; uno spazio per i pedoni di "maggior respiro" di fronte alla chiesa di Santa Maria degli Angeli in cui la statua di San Carlo è diventata parte integrante dell'"area pedonale"; l'abbattimento delle barriere architettoniche; una ridefinizione dell'incrocio tra via Mantegazza e via Missori. Il tratto tra piazza Grandi, via Zucchi e via Mantegazza è stato completamente ripavimentato con materiali pregiati: cubetti di porfido del Trentino, cubetti di beola e lastre in granito di Montorfano. (segue) (Com)