Monza: via Mantegazza a misura di famiglie e commercianti (2)

- “Con questo progetto – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Simone Villa – ci siamo posti tre obiettivi: migliorare la qualità della vita dei residenti, ridurre il rumore e l'inquinamento e aiutare il commercio di vicinato. Per questo abbiamo deciso di migliorare i percorsi pedonali e l'uso dello spazio pubblico, riducendo la velocità delle auto e utilizzando materiali in pietra in continuità con le tipologie già utilizzate nel centro storico. Il risultato è un'area pensata per le famiglie e i commercianti”. “L'emergenza sanitaria ci ha messo di fronte al difficile compito di tutelare la salute pubblica e al tempo stesso salvaguardare il nostro sistema produttivo e commerciale, ha spiegato l'assessore alle Attività produttive Massimiliano Longo. Nel post pandemia è necessario creare le condizioni perché le imprese e i commercianti possano lavorare in sicurezza e i cittadini possano riprendersi un po' della loro normalità che consiste anche nella possibilità di entrare in un negozio per comprarsi un vestito, andare a tagliarsi i capelli o a bere un caffè. Siamo convinti che il commercio sia un fattore strategico di sviluppo economico e crescita sociale della nostra città e che il disegno urbanistico possa sostenerlo e affiancare i commercianti nella loro voglia continua di investire e innovare”. Trecentotrenta mila euro circa il finanziamento complessivo previsto. La parte del leone la fanno le risorse comunali, 300mila euro, a cui si aggiungono 28mila euro di finanziamento regionale attraverso il bando “Stoa”, per incentivare e rilanciare le attività commerciali. (Com)